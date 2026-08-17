KOREA GREEN PAPER MFG mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

KOREA GREEN PAPER MFG hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.25 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KOREA GREEN PAPER MFG einen Umsatz von 20.88 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch