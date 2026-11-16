KOREA GREEN PAPER MFG gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KOREA GREEN PAPER MFG veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 22.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KOREA GREEN PAPER MFG 35.00 KRW je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KOREA GREEN PAPER MFG im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 180.94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 51.46 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 18.32 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch