Korea Gas öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Korea Gas hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3673.30 KRW, nach 967.00 KRW im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1.56 Prozent auf 7’507.96 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7’626.93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch