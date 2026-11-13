Korea Gas: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Korea Gas hat am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2889.09 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Korea Gas 986.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17.86 Prozent auf 7’505.93 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6’368.29 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch