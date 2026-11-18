Korea Flange hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 43.00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 111.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 431.83 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 412.00 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch