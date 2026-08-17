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17.08.2026 06:37:00
Korea Flange legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Korea Flange hat am 14.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 283.00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Korea Flange 90.00 KRW je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 444.05 Milliarden KRW – ein Plus von 1.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Korea Flange 435.40 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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