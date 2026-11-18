Korea Export Packing Industrial hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 205.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -8.000 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 78.37 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.34 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch