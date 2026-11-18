Korea Engineering Consultants präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -870.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Korea Engineering Consultants ein EPS von 176.00 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 12.83 Prozent auf 89.21 Milliarden KRW aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 102.34 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch