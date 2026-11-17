Korea Electronic Power Industrial Development hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Korea Electronic Power Industrial Development hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 76.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -395.000 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Korea Electronic Power Industrial Development im vergangenen Quartal 102.68 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13.37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Electronic Power Industrial Development 90.57 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch