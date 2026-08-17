Korea Electronic Power Industrial Development: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Korea Electronic Power Industrial Development hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 361.00 KRW gegenüber 322.00 KRW im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 124.66 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 109.16 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch