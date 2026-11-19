Korea Electric Terminal hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1475.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Korea Electric Terminal 3803.00 KRW je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8.78 Prozent auf 400.31 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 368.00 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch