Korea Electric Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Korea Electric Power äusserte sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.630 USD je Aktie in den Büchern standen.

Korea Electric Power hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14.59 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.66 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0.451 USD erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 15.07 Milliarden USD belaufen hatte.

Redaktion finanzen.ch