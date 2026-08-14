Korea Electric Power: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Korea Electric Power lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 195.30 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 725.78 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 20’561.00 Milliarden ARS beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17’990.94 Milliarden ARS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch