Korea Electric Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Korea Electric Power hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 416.39 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1771.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 21’918.85 Milliarden KRW – eine Minderung von 0.14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 21’950.14 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch