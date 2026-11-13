Korea Electric Power gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Korea Electric Power hat am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1303.27 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5850.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.61 Prozent auf 26’851.80 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte Korea Electric Power 27’572.38 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch