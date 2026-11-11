Korea District Heating stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Korea District Heating präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Korea District Heating hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1443.77 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3928.00 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20.05 Prozent zurück. Hier wurden 606.22 Milliarden KRW gegenüber 758.20 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch