Korea District Heating gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Korea District Heating veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 898.89 KRW gegenüber -2188.000 KRW je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Korea District Heating im vergangenen Quartal 653.11 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4.82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea District Heating 623.08 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch