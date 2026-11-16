Korea Circuit: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Korea Circuit hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 346.00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 425.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 456.06 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Korea Circuit 375.65 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch