Korea Circuit vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Korea Circuit hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 346.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Korea Circuit ein EPS von 425.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Korea Circuit im vergangenen Quartal 456.06 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21.41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Korea Circuit 375.65 Milliarden KRW umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch