Korea Circuit: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Korea Circuit lud am 13.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 347.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Korea Circuit ein EPS von 430.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 456.06 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 21.41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 375.65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch