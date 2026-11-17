KOREA CASTIRON PIPE IND hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 129.00 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 192.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat KOREA CASTIRON PIPE IND mit einem Umsatz von insgesamt 98.78 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 101.60 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 2.77 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch