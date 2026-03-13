KOREA CASTIRON PIPE IND verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOREA CASTIRON PIPE IND lud am 12.03.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 206.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KOREA CASTIRON PIPE IND 115.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10.41 Prozent zurück. Hier wurden 103.73 Milliarden KRW gegenüber 115.79 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 789.00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte KOREA CASTIRON PIPE IND 634.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 406.62 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 419.42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

