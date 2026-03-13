Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’841 -0.9%  SPI 17’921 -0.2%  Dow 46’678 -1.6%  DAX 23’590 -0.2%  Euro 0.9050 0.3%  EStoxx50 5’749 -0.8%  Gold 5’092 -1.3%  Bitcoin 55’027 0.2%  Dollar 0.7856 0.6%  Öl 100.5 7.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882SAP345952Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Allianz-Aktie im Minus: Konzern stellt Vorstand neu auf
Impact Investing - Eine Art der nachhaltigen Geldanlage
Diese Karriere-Killer stehen einer Beförderung im Weg
PayPal-Aktie im Schaufenster: Kursverfall lockt Stripe und andere Giganten an
Strategischer Rückzug: Chef von NVIDIA-Aktie Huang stoppt Milliarden-Fluss an OpenAI und Anthropic
Suche...
eToro entdecken
13.03.2026 06:37:00

KOREA CASTIRON PIPE IND verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

KOREA CASTIRON PIPE IND lud am 12.03.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 206.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte KOREA CASTIRON PIPE IND 115.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10.41 Prozent zurück. Hier wurden 103.73 Milliarden KRW gegenüber 115.79 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 789.00 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte KOREA CASTIRON PIPE IND 634.00 KRW je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 406.62 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 3.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 419.42 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ Safran SA

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch

Inside Trading & Investment

12.03.26 Erdgas im Spannungsfeld: Geopolitische Krisen und Chancen für Anleger
12.03.26 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (65%) auf ABB Ltd, Holcim Ltd, Schneider Electric SE
12.03.26 UBS Logo UBS KeyInvest: US-Aktienmarkt – Die Richtung stimmt/thyssenkrupp – Stahlharte Entscheidungen
12.03.26 SG-Marktüberblick: 12.03.2026
12.03.26 SMI-Korrektur noch nicht beendet
11.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet Aerospace & Safran SA mit François Bloch
06.03.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AMD, Nvidia
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’332.46 19.78 B8RSFU
Short 13’618.22 13.93 ST6BQU
Short 14’113.43 9.00 S7DB8U
SMI-Kurs: 12’841.32 12.03.2026 17:30:00
Long 12’275.23 19.94 S6EBMU
Long 11’976.41 13.79 SKIBKU
Long 11’465.58 8.94 SU9BIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Bachem-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz und Gewinn gesteigert - Umsatzmilliarde 2026 wird nicht erwähnt
SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 5 Jahren verloren
Accelleron-Aktie springt zweistellig hoch: Umsatz und Gewinn klettern auf neues Niveau
Rheinmetall-Aktie: DZ BANK vergibt Kaufen
Deutsche Bank-Aktie rutscht ab: Fühere Mitarbeitern verklagen die Bank im Fall Monte Paschi
TUI-Aktie im Sinkflug: Verschobener Oman-Deal und teures Kerosin drücken Margen
Partners Group-Aktie letztlich leicht in Grün: VRP rechnet mit Verdoppelung der Ausfallrate am Private-Credit-Markt
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rüstungsaktien im Anlegerfokus: So schlagen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS

Top-Rankings

KW 10: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 10: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 10: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.