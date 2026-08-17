Korea Asset In Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Korea Asset In Trust hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 191.00 KRW. Im Vorjahresviertel hatte Korea Asset In Trust 79.00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 24.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 63.53 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 51.01 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch