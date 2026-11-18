|
18.11.2026 06:37:00
Korea Asset In Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Korea Asset In Trust liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korea Asset In Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.00 KRW gegenüber 252.00 KRW im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.81 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.40 Milliarden KRW in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.