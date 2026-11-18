Korea Asset In Trust liess sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Korea Asset In Trust die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.00 KRW gegenüber 252.00 KRW im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 47.81 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 10.15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.40 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch