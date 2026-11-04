KOREA AEROSPACE: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KOREA AEROSPACE äusserte sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 209.28 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 398.00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 51.58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’064.30 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 702.12 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch