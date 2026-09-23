KORAMCO THE ONE REIT Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KORAMCO THE ONE REIT Registered hat am 22.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6661.49 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 57.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4040.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 312.99 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.56 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch