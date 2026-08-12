KORAMCO ENERGY PLUS REIT veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

KORAMCO ENERGY PLUS REIT hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 32.00 KRW gegenüber 66.00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat KORAMCO ENERGY PLUS REIT mit einem Umsatz von insgesamt 20.71 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.39 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 43.93 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch