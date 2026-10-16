KORAMCO ENERGY PLUS REIT öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

KORAMCO ENERGY PLUS REIT hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 10.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KORAMCO ENERGY PLUS REIT ein EPS von 23.00 KRW je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 70.84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 16.18 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27.64 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch