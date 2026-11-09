Koppers präsentierte Quartalsergebnisse

Koppers gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1.17 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 499.1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 485.3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch