Kopparberg Bryggeri AB lud am 18.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.65 SEK. Im Vorjahresviertel hatte Kopparberg Bryggeri AB 2.75 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Kopparberg Bryggeri AB 635.2 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 625.8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch