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21.08.2026 06:37:00
Kopparberg Bryggeri AB legte Quartalsergebnis vor
Kopparberg Bryggeri AB liess sich am 19.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kopparberg Bryggeri AB die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 3.70 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kopparberg Bryggeri AB 3.13 SEK je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.25 Prozent zurück. Hier wurden 722.7 Millionen SEK gegenüber 724.5 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.ch
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