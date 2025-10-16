Kopin Aktie 945738 / US5006001011
16.10.2025 14:59:21
Kopin Closes $15 Mln Strategic Investment With THEON, Plans $8 Mln NRE Agreement
(RTTNews) - Kopin Corporation (KOPN), a provider of advanced display technologies, on Thursday said its previously disclosed $15 million strategic investment agreement with THEON International Plc closed on October 16, 2025.
In addition to the investment from THEON, the companies plan to enter into a separately funded $8 million non-recurring engineering (NRE) agreement to co-develop a military-grade display. This advanced technology is intended for integration into various defense platforms, including high-performance augmented reality solutions for defense applications.
"THEON's investment underscores the strength of our partnership and the strategic value we see in bringing our teams together to accelerate business wins in new markets and leverage our shared vision and commitment to innovation," said Michael Murray, Chairman and CEO of Kopin.
Kopin stock was up more than 2% in pre-market trading from Wednesday's closing of $3.99.
11.08.25
|Ausblick: Kopin zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
13.05.25
|Ausblick: Kopin veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
Börse aktuell - Live TickerBilanzen von Nestlé und ABB im Fokus: SMI kräftig im Plus -- DAX stabil -- US-Börsen höher erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. Die Wall Street dürfte am Donnerstag im Plus starten. An den Börsen in Asien waren letztlich verschiedene Vorzeichen zu sehen.