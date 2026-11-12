Kopin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kopin hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei -0.02 USD. Ein Jahr zuvor waren 0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 52.09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18.2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch