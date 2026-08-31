Kootenay Silver informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Kootenay Silver lud am 28.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Kootenay Silver hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.ch