KOOL2PLAY stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0.01 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KOOL2PLAY noch ein Gewinn pro Aktie von -0.020 PLN in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 70.0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 0.2 Millionen PLN umgesetzt, gegenüber 0.1 Millionen PLN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch