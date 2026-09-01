HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
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01.09.2026 22:01:18
Konzern stoppt Aktienrückkauf : Grossaktionär Frasers greift nach Mehrheit bei Hugo Boss
Hugo Boss spitzt sich der Machtkampf mit dem grössten Aktionär zu. Eine neue Ankündigung aus Grossbritannien zwingt das Unternehmen zum Kurswechsel - und wirft erneut Fragen zur Führungsspitze auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
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