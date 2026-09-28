NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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28.09.2026 19:08:44
Konzern schwimmt im Geld: Nvidia stockt Aktienrückkauf in historischem Umfang auf
Dividenden, sondern durch Kurspflege. Der Konzern stemmt ein Aktienrückkauf-Programm der Superlative.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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