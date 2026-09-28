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28.09.2026 19:08:44

Konzern schwimmt im Geld: Nvidia stockt Aktienrückkauf in historischem Umfang auf

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192.15 CHF 0.24%
Kaufen Verkaufen
Nvidia meldet jedes Quartal Rekordergebnisse. Daran sollen auch die Anteilseigner beteiligt werden. Allerdings nicht in Form von Dividenden, sondern durch Kurspflege. Der Konzern stemmt ein Aktienrückkauf-Programm der Superlative.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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