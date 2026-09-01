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01.09.2026 09:29:17

Konzern kündigt Ermittlungen an: Bericht: Novartis stoppt nach Todesfällen Zelltherapie-Studien

Novartis
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Bei CAR-T-Therapien werden Immunzellen gezielt verändert, um erkrankte Zellen zu bekämpfen. Nach drei Todesfällen stoppt der Schweizer Pharmakonzern Novartis mehrere Studien. In einem anderen Bereich verbucht das Unternehmen dagegen einen Erfolg.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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