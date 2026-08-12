KI HOLDINGS Aktie 762691 / JP3284400003
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12.08.2026 08:34:43
Konzern kommt EU-Vorgaben nach: Anthropic markiert KI-Texte mit unsichtbarem Wasserzeichen
Wurde ein Text mit dem Chatbot Claude erstellt, bearbeitet oder Korrektur gelesen? Das soll nun an einem maschinenlesbaren Wasserzeichen erkennbar sein. Das bleibt auch dann erhalten, wenn der Text kopiert und an anderer Stelle wieder eingefügt wird.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
In eigener Sache
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Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!