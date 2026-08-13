Basler Kantonalbank Partizipsch. Aktie 923646 / CH0009236461
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13.08.2026 07:00:15
Konzern BKB: Erneut starkes Halbjahresergebnis 2026 mit verbesserter Ertragskraft und Effizienz
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Basler Kantonalbank / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die Basler Kantonalbank (BKB) hat im ersten Halbjahr 2026 das operative Ergebnis ein weiteres Mal verbessert. Der Geschäftsertrag ist um +6,0 % auf 354,1 Mio. CHF gestiegen, der Geschäftserfolg hat sich um +13,8 % auf 158,3 Mio. CHF und der Konzerngewinn um +10,6 % auf 94,8 Mio. CHF erhöht. Das starke Halbjahresergebnis wird getragen von einem breiten und kontinuierlich wachsenden Ertragsfundament, Effizienzsteigerungen, Kundenorientierung und einer konstant hohen Stabilität.
Regula Berger, CEO der Basler Kantonalbank, sieht in diesem erfreulichen Resultat eine Bestätigung für das fokussierte und nachhaltige Wachstum des Konzerns BKB. «Wir konnten in einem anspruchsvollen Umfeld unsere operative Stärke beweisen und die Effizienz weiter steigern. Unsere ambitionierten Ziele erreichen wir, indem wir Produkte, Beratung, Vertrieb und Kommunikation konsequent an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden ausrichten.»
Operative Stärke im anspruchsvollen Umfeld bestätigt
Kostendisziplin und Ertragswachstum verbessern Rentabilität
Weiterhin hohe finanzielle Solidität im Konzern
Schwerpunkte Vorsorge- und Anlageberatung
Optimistisch ins zweite Halbjahr
Christoph Auchli, CFO des Konzerns BKB, zeigt sich zuversichtlich: «Der Konzern BKB begegnet dem anspruchsvollen Umfeld mit qualitativem Wachstum, wirksamem Kostenmanagement und einem klaren Fokus auf eine stabile Refinanzierung. So werden wir die positive Entwicklung im Kerngeschäft fortsetzen und aller Voraussicht nach das sehr gute Ergebnis des Vorjahres im 2026 übertreffen können.»
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basler Kantonalbank
|Aeschenvorstadt 41
|4051 Basel
|Schweiz
|Telefon:
|061 266 27 89
|E-Mail:
|medien@bkb.ch
|Internet:
|www.bkb.ch
|ISIN:
|CH0009236461
|Valorennummer:
|923646
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2381980
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2381980 13.08.2026 CET/CEST
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