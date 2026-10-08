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08.10.2026 23:40:23

Konzern beklagt Fachkräftemangel: Vance wirft Microsoft den Missbrauch von US-Arbeitsvisa vor

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US-Vizepräsident JD Vance wirft Microsoft vor, 6000 Amerikaner entlassen und zugleich tausende Ausländer eingestellt haben. Der Software-Konzern verweist auf den Fachkräftemangel. Auch Elite-Universitäten geraten ins Visier der Trump-Regierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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