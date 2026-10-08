Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
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08.10.2026 23:40:23
Konzern beklagt Fachkräftemangel: Vance wirft Microsoft den Missbrauch von US-Arbeitsvisa vor
Microsoft vor, 6000 Amerikaner entlassen und zugleich tausende Ausländer eingestellt haben. Der Software-Konzern verweist auf den Fachkräftemangel. Auch Elite-Universitäten geraten ins Visier der Trump-Regierung.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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