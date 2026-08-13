Konya Cimento Sanayii präsentierte Quartalsergebnisse

Konya Cimento Sanayii hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 23.07 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -7649.000 TRY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Konya Cimento Sanayii mit einem Umsatz von insgesamt 2.23 Milliarden TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.41 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren, um 57.39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch