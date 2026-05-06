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Schwellenüberschreitung? 06.05.2026 20:49:28

Kontron-Aktie reagiert auf mögliches Pflichtangebot durch Ennoconn

Kontron-Aktie reagiert auf mögliches Pflichtangebot durch Ennoconn

Die Kontron AG könnte vor einem bedeutenden Eigentümerwechsel stehen: Grossaktionär Ennoconn prüft laut Ad-hoc-Mitteilung ein mögliches Pflichtangebot an die Aktionäre.

Kontron
21.09 CHF 1.85%
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• Ennoconn könnte 30%-Schwelle bei Kontron überschreiten
• Mögliches Pflichtangebot zu 23,50 Euro je Aktie im Raum
• Aktienrückkaufprogramm spielt zentrale Rolle bei Entwicklung

Der Technologiekonzern Kontron AG rückt wegen eines möglichen Pflichtangebots in den Fokus. Wie das Unternehmen in einer offiziellen Ad-hoc-Mitteilungbekannt gab, hat der Verwaltungsrat seinen grössten Aktionär, der Ennoconn Corporation, ermächtigt, die Beteiligungsschwelle von 30 Prozent an der Kontron AG zu überschreiten - aktiv oder passiv durch das laufende Aktienrückkaufprogramm I 2026. Dadurch könnte ein öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Kontron AG ausgelöst werden.

Mögliche Überschreitung der 30-Prozent-Schwelle

Laut der offiziellen Mitteilung befindet sich Ennoconn derzeit in der Prüfung und erwägt ernsthaft Schritte zur Überschreitung der 30-Prozent-Schwelle. Der Verwaltungsrat hat Ennoconn explizit ermächtigt, entsprechende Massnahmen zu setzen. Kontron betont die Unverbindlichkeit: Bisher wurde keine endgültige Entscheidung über ein Angebot getroffen. Im Raum steht ein möglicher Angebotspreis von 23,50 Euro je Aktie, wobei Kontron diesen prüfen und das Rückkaufprogramm entsprechend anpassen wird (Obergrenze von 24 auf 23,50 Euro).

Marktreaktion und Kursentwicklung

Die Ankündigung löste bei den Investoren Reaktionen aus. Da die Ad-hoc-Meldung ausserhalb der regulären Handelszeiten publiziert wurde, konzentrierte sich das Volumen auf elektronische Plattformen wie Tradegate, wo die Aktie nachbörslich gesucht war und rund drei Prozent an Wert gewann.

Hintergrund und weiteres Vorgehen

Die Ennoconn Corporation ist bereits grösster Aktionär der Kontron AG, weshalb die Prüfung eines vollständigen Angebots strategisch bedeutsam ist. Das laufende Aktienrückkaufprogramm I 2026 könnte Ennoconn passiv näher an die Schwelle bringen. Kontron wird den Kapitalmarkt über alle Entwicklungen gemäss Publizitätspflichten informieren; bis zur Vorlage einer Angebotsunterlage oder Absage bleibt Unsicherheit bestehen.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Kontron AG
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