Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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08.07.2026 20:26:00
Kontron-Aktie: Konzern rät von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'
Das österreichische Technologieunternehmen Kontron rät von der Annahme des Pflichtgebots von Ennoconn ab.
Der Grossaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.
LINZ (awp international)
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