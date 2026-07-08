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Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5

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Preis zu niedrig 08.07.2026 20:26:00

Kontron-Aktie: Konzern rät von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'

Kontron-Aktie: Konzern rät von Ennoconn-Übernahmeangebot ab - Preis 'unangemessenen'

Das österreichische Technologieunternehmen Kontron rät von der Annahme des Pflichtgebots von Ennoconn ab.

Kontron
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Der Angebotspreis von 23,50 je Aktie sei aus Sicht von Vorstand und Aufsichtsrat "finanziell nicht angemessen", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Mittwochabend in Linz mit. Der Preis liege deutlich unter den zuletzt veröffentlichten Analystenkurszielen. Zudem enthalte der Gebotspreis "keine Prämie beziehungsweise eine negative Prämie", hiess es weiter. Die Annahmefrist läuft noch bis 27. Juli.

Der Grossaktionär Ennoconn hatte bei Kontron Mitte Juni die 30-Prozent-Schwelle überschritten und ein Pflichtangebot angekündigt. Im Raum stand das Angebot damals aber schon seit gut einem Monat. Da hatte der Technologiekonzern mitgeteilt, dass er möglicherweise vor einem Übernahmeangebot stehe.

LINZ (awp international)

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Bildquelle: Kontron AG
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