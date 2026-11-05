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Prognose steht 05.11.2026 09:35:00

Kontron-Aktie fällt deutlich: Umsatz sinkt in den ersten neun Monaten

Kontron-Aktie fällt deutlich: Umsatz sinkt in den ersten neun Monaten

Kontron hat in den ersten neun Monaten mit mehreren Belastungen zu kämpfen, hält aber an seinen Erwartungen für das Gesamtjahr fest.

Kontron
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Der österreichische Technologiekonzern Kontron hat in den ersten neun Monaten weniger umgesetzt als im Vorjahr. Die Speicherchipkrise habe zu einem Aufbau von noch nicht ausgelieferten Produkten in Höhe von 68,6 Millionen Euro geführt, teilte das im SDAX notierte Unternehmen am Donnerstag in Linz mit. Diese sollen überwiegend im vierten Quartal ausgeliefert werden. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen.

Umsatz rückläufig, bereinigtes Ebitda steigt

In den ersten neun Monaten gingen die Erlöse um knapp zwei Prozent auf 1,1 Milliarden Euro zurück, wenn man die verkauften Geschäftsteile beim Vorjahreswert und das Com-Geschäft herausrechnet. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) stieg ohne Sonderbelastungen für den Personalabbau um knapp acht Prozent auf 151,0 Millionen Euro. Der Überschuss ging wegen der Sonderkosten hingegen auf 52,7 Millionen Euro zurück. Das war weniger als die Hälfte des Vorjahreswertes.

Kontron bestätigt Jahresziele

Für das laufende Jahr erwartet die Kontron-Spitze weiterhin einen Umsatz auf dem Vorjahresniveau. Der bereinigte operative Gewinn soll ohne die Kosten für den Personalabbau wie geplant 225 Millionen Euro erreichen.

Via XETRA verliert die Kontron-Aktie zeitweise 6,71 Prozent auf 19,05 Euro.

LINZ (awp international)

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Bildquelle: Kontron AG
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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