Kontrol Energy öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kontrol Energy lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kontrol Energy in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 41.27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.8 Millionen CAD im Vergleich zu 1.3 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch