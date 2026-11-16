Kontrol Energy: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Kontrol Energy hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kontrol Energy ein EPS von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Kontrol Energy 1.8 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35.07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.3 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch