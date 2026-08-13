Kontoor Brands stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kontoor Brands hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1.17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kontoor Brands 1.32 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11.26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 584.3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 658.4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch