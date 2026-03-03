Kontoor Brands Aktie 47714497 / US50050N1037
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.03.2026 17:15:34
Kontoor Brands Shares Jump 15% On Q4 Revenue Growth
(RTTNews) - Kontoor Brands, Inc. (KTB) shares surged 14.86 percent to $74.45, up $9.63 on Tuesday, after the company reported robust fourth-quarter revenue growth despite a decline in full-year net income.
The stock is currently trading at $77.05, compared with a previous close of $64.82. It opened at $71.88 and has traded between $70.91 and $79.75 during the session on the New York Stock Exchange. Trading volume stands at 0.63 million shares, compared with an average volume of 0.78 million shares.
For the fourth quarter, net revenues rose 46 percent to $1.02 billion, while net income increased to $73.8 million, or $1.31 per share, from $64.0 million, or $1.14 per share, a year earlier. For full year 2025, net income declined to $227.5 million, or $4.05 per share, from $245.8 million, or $4.36 per share. The stock has traded in a 52-week range of $50.00 to $87.00.
Nachrichten zu Kontoor Brands Inc Registered Shs When Issued
|
02.03.26
|Ausblick: Kontoor Brands legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.02.26
|Erste Schätzungen: Kontoor Brands präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
02.11.25
|Ausblick: Kontoor Brands vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Kontoor Brands verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Kontoor Brands Inc Registered Shs When Issued
Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/