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21.08.2026 06:37:00
Kontigo Care AB gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kontigo Care AB hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Kontigo Care AB vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.03 SEK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.040 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 7.2 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 7.0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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